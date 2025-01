Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: ci sarà il tanto auspicato calo di prezzo?

Samsung si prepara a lanciare i nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, il cui arrivo è previsto per la prossima estate.

Si tratta di due smartphone pieghevoli molto attesi ed aumenta la curiosità per scoprirne le rispettive caratteristiche. In base ai rumor, Samsung potrebbe equipaggiare entrambi i dispositivi con il SoC Exynos 2500, progettato per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica.

Ma l’attenzione del pubblico non è rivolta esclusivamente alla scheda tecnica: il prezzo stabilito da Samsung per i nuovi modelli resta un tema caldo e, in relazione a quest’ultimo aspetto, sono emerse nuove informazioni online.

Prezzi invariati per Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7?

Stando alle ultime indiscrezioni condivise su X (Twitter), Samsung Galaxy Z Flip 7 dovrebbe mantenere lo stesso prezzo del suo predecessore, il Flip 6, così come il Samsung Galaxy Fold 7 potrebbe restare in linea con il costo del Fold 6. La notizia si presta ad una doppia lettura: da un lato c’è un sospiro di sollievo per chi temeva un ulteriore aumento dei prezzi, dall’altro emerge una certa delusione. In molti, infatti, si aspettavano che la maggiore diffusione di dispositivi pieghevoli avrebbe finalmente portato ad una riduzione dei costi.

Nonostante i foldable di Samsung, e degli altri produttori, non abbiano ancora raggiunto i volumi di vendita degli smartphone tradizionali, negli ultimi anni si è registrata una crescita significativa nel settore. Sempre più utenti sono attratti da queste soluzioni innovative che combinano design futuristico e funzionalità avanzate. Tuttavia, i prezzi elevati restano una barriera per molti potenziali acquirenti.

Se le voci sul mantenimento dei prezzi venissero confermate, i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung rappresenterebbero ancora un investimento notevole per gli utenti. Questo scenario potrebbe rallentare una più ampia diffusione, a meno che l’azienda dovesse dar vita a promozioni aggressive o configurazioni più accessibili. Solo il lancio ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 saprà fornici maggiori risposte in tal senso.