Samsung Galaxy Z Flip4: ricondizionato sicuro a soli 397€, offerta imbattibile

Hai sempre sognato uno smartphone pieghevole? Oggi eBay propone un’offerta semplicemente imperdibile: puntando sul ricondizionato sicuro, hai l’occasione di portare a casa il Galaxy Z Flip4 ad un prezzo che non ha rivali.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 con 256 GB di memoria è attualmente in vendita su eBay al prezzo speciale di 397,79€ grazie al codice sconto REFURBWEEK24. Un’ottima occasione per chi cerca uno smartphone all’avanguardia con design innovativo ma vuole rimanere sotto la soglia critica dei 400€.

Questo modello si distingue per il suo schermo pieghevole da 6,7 pollici, dotato di tecnologia AMOLED, che offre colori vividi e neri profondi. Inoltre, la cover esterna da 1,9 pollici consente di visualizzare notifiche e rispondere alle chiamate senza dover aprire il telefono.

Il Galaxy Z Flip4 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ancora oggi uno dei chip più potenti disponibili sul mercato, che garantisce prestazioni fluide anche durante l’utilizzo di app pesanti o il multitasking. Con 8 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB, offre spazio sufficiente per archiviare applicazioni, foto e video in alta risoluzione. Inoltre, la doppia fotocamera posteriore da 12 MP include un sensore ultra grandangolare che permette di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sotto alla scocca troviamo anche una batteria da 3700 mAh, compatibile con la ricarica da 25W, che garantisce una lunga durata anche con un utilizzo intensivo. Essendo uno smartphone ricondizionato, è stato sottoposto a rigidi controlli per garantire prestazioni pari al nuovo, ma con un prezzo decisamente inferiore. Non perdere assolutamente questa offerta, ne rimangono ancora pochissimi: acquista il Galaxy Z Flip4 a soli 397€!