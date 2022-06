Samsung Galaxy Z Flip4: eccolo dal vivo (FOTO)

In queste ore sono trapelate le prime immagini relative al futuro Samsung Galaxy Z Flip4, uno dei flip phone più interessanti di sempre prossimo al debutto. Dalle foto possiamo scoprire tutti i dettagli estetici del nuovo modello e le modifiche che l’OEM sudcoreano ha apportato al dispositivo.

Sappiamo che il lancio del foldable (così come del Fold4) è previsto per il 10 agosto. Insieme a questi due gadget, la compagnia potrebbe presentare un Galaxy Watch 5, ovvero un wearable next-gen molto, molto frizzante. Oggi, grazie al portale YouTube di TechTalk TV, scopriamo quale sarà l’estetica del device.

Samsung Galaxy Z Flip4: non abbiamo dubbi, sarà così

Dalle fotografie trapelate, notiamo che il suo design sarà identico a quello del modello del 2021, il Galaxy Z Flip3 che, a proposito, sappiate che si porta a casa oggi a 749,99€ (ma c’è un ulteriore sconto di 50€ che si applica al check-out).

Notiamo tuttavia le cornici più sottili, il foro per la selfiecam e la piega che è meno profonda rispetto al passato. Anche la cerniera è più sottile rispetto al vecchio modello. Questo ci fa capire che sarà più robusto e ottimizzato dal punto di vista strutturale. Come per il vecchio modello, notiamo “lo spazietto” fra le due parti dello schermo. Dulcis in fundo, il pannello esterno sembra essere leggermente più grande di quello “vecchio”.

Il design sarà, ancora una volta, dual tone. Vedremo nuovamente due sensori fotografici e un fingerprint posto sul frame laterale, immediatamente sotto al pulsante di accensione e spegnimento. Lo Z Flip4 avrà anche una batteria più generosa, in grado di garantire un’autonomia migliorata rispetto al passato. Si parla di una cella energetica da 3700 mAh, come quella del Galaxy S22. Il tutto verrebbe coadiuvato dalla ricarica wireless.

Lo schermo dovrebbe essere AMOLED FullHD+ da 6,7 pollici e sotto la scocca dovremmo trovare il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 appena annunciato, abbinato a 12 GB di RAM e a 512 GB di memoria interna. Arriverà in Graphite, Bora Purple, Pink Gold e Blue ma ci aspettiamo anche una ” BeSpoke Edition”.

