Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4: sono ad un passo da noi

I nuovi foldable di Samsung, i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, sono vicinissimi al debutto; i dispositivi verranno svelati fra pochi mesi e saranno – come sempre – dei Best Buy in tutto e per tutto.

I fan del marchio attendono con impazienza il lancio dei nuovi terminali che si piegano di casa Samsung. Sappiamo che le versioni precedenti sono state un successo e tutti si aspettano che la compagnia bisserà le vendite incredibili con i device next-gen. Sarà molto interessante veder quali saranno le prestazioni finanziarie dei nuovi modelli.

Il lancio di questi prodotti è fissato per l’estate; mancano pochi mesi e quindi è normale vedere ora una serie di indiscrezioni e leaks a riguardo. Abbiamo appreso ieri che l’azienda ha dato il “via” alla produzione dei componenti per la formazione 2022 di foldable. Secondo quanto si legge, il Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 sono in cantiere e la produzione in serie è prevista per luglio o addirittura giugno.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi device che si piegano?

Si ipotizza che l’OEM sudcoreano voglia commercializzare oltre 10 milioni di pezzi di terminali pieghevoli; sicuramente fra questi, la maggior parte di terminali sarà rappresentata dallo Z Flip4; il motivo è presto detto: lo Z Flip3 è stato uno dei più venduti della sua categoria, complice anche il prezzo super conveniente. Oggi su Amazon lo si porta a casa a soli 760,00€.

Dai report inoltre, si scopre che il margine di profitto di Samsung per la serie di pieghevoli è sceso al 15%, rispetto al 20% che ottiene per ogni Galaxy S venduto.

Nelle notizie correlate, noi vi consigliamo anche lo Z Fold3 che, a nostro avviso, è uno dei migliori di sempre: processore top, funzionalità smart, da telefono diventa tablet con S Pen al seguito: insomma, mica poco. Oggi sarà vostro a soli 1499,00€. Approfittatene prima che sia tardi.

