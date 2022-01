Samsung Galaxy Z Flip3 traina le vendite dei foldable

Il 70% dei telefoni pieghevoli prodotti nel primo trimestre potrebbe essere costituito da Samsung Galaxy Z Flip 3. Di fatto, il produttore sudcoreano sta sfornando più foldable, mese dopo mese.

Tutti pazzi per il Samsung Galaxy Z Flip3

Per quanto riguarda la produzione, dicembre 2021 è stato il secondo miglior mese di sempre per Samsung e, ancora una volta, il Galaxy Z Flip 3 si è rivelato la principale forza trainante del successo dell'azienda. Gli osservatori del mercato prevedono che l'elevata domanda continuerà nel primo trimestre del 2022, ma diminuirà nel secondo periodo dell'anno.

Samsung ha prodotto circa 1,4 milioni di smartphone pieghevoli a dicembre 2021, il che si traduce in un aumento anno su anno di un enorme 3.435%. Secondo DSCC, lo Z Flip 3 è stato il pieghevole di maggior successo con quasi 1 milione di unità prodotte il mese scorso.

Corea, Europa e Stati Uniti sono stati i più grandi mercati dove i device che si piegano hanno avuto più successo lo scorso anno, con una domanda in aumento su base annua negli Stati Uniti, in particolare. Quest'anno, gli osservatori del mercato si aspettano che la domanda mantenga una tendenza al rialzo nel primo trimestre, in particolare in Europa, dove l'azienda coreana potrebbe spendere il 56% della sua capacità di produzione pieghevole.

Il Galaxy Z Flip 3 continuerà a essere all'avanguardia nel Q1, grazie anche al suo prezzo di vendita super aggressivo. La produzione di telefoni di ultima generazione del marchio leader al mondo nel primo trimestre dovrebbe aumentare del 568% anno su anno e superare il milione e mezzo di unità. Sebbene gli osservatori del mercato stimino che la domanda diminuirà di quasi il 60% nel secondo trimestre, la società pubblicherà numeri positivi nel primo trimestre dell'anno, in gran parte grazie alle spedizioni dello Z Flip 3.

Quest'ultimo dispositivo infatti, potrebbe rappresentare il 70% della produzione di telefoni di Samsung nel primo trimestre, ma la domanda si dice che nel prossimo trimestre. Non di meno, siccome la compagnia prevede di acquistare 3 milioni di pannelli in più nel 2022, gli osservatori del mercato sospettano che i prezzi dei foldable di futura generazione (Z Fold4, Z Flip4) continueranno a diminuire entro la fine dell'anno. Staremo a vedere.

