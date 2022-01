Questi sono i pieghevoli del futuro secondo Samsung

Grazie a Samsung, gli smartphone con pannelli flessibili stanno diventando dei prodotti di massa. L'azienda ha già una propria linea di dispositivi mobili pieghevoli, che è la più grande fra quella presente nel mondo della telefonia mobile. Non sorprende vedere che questa compagnia sia la società leader nella nicchia dei dispositivi foldable ed è destinata a espandere ulteriormente il suo dominio con nuove soluzioni ancora più avveniristiche.

Cosa ha presentato Samsung al CES di Las Vegas?

Samsung al CES 2022 ha mostrato tre nuovi pannelli flessibili; vediamo Flex Note, un concept progettato per laptop e Flex S e Flex G che sono due soluzioni che mirano a farsi strada nel mondo degli smartphone.

In futuro, il colosso coreano potrebbe presentare un laptop da 13 pollici basato sullo stesso design dello Z Fold2; potrebbero esserci diversi scenari per l'utilizzo di un laptop di questo tipo. Ad esempio, la parte inferiore dello schermo potrebbe visualizzare una tastiera virtuale o degli imput di gioco.

Il pannello Flex S permetterebbe la realizzazione di smartphone aventi un design a forma di S o di Z. Il display del prototipo si piega infatti in due punti, dividendo lo schermo in tre sezioni. E uno di questi si rivolge all'esterno e funge da schermo aggiuntivo quando il dispositivo è piegato.

Anche il Flex G si piega in tre, ma in un modo differente; il pannello flessibile si nasconde verso l'interno, e questa può essere una soluzione molto più pratica. Ma in ogni caso un dispositivo del genere dovrebbe pesare un bel po' per via della presenza di due cardini e di un paio di batterie. Non abbiamo una tempistica di rilascio per tali dispositivi. In questa fase, questi sono solo degli esperimenti e dei concept. Samsung deve ancora affrontare il problema dell'affidabilità e della durata, oltre a creare software ad hoc per tali gadget. Staremo a vedere.