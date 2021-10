Samsung Galaxy Z Flip3 è A PROVA DI FURBETTI

Samsung Galaxy Z Flip3 ora può registrare le eventuali cadute accidentali per aiutare gli ingegneri dell'azienda a determinare la validità della garanzia; in poche parole, i furbetti hanno le ore contate.

Samsung Galaxy Z Flip3 registra le cadute accidentali

Di fatto, Samsung ha preso nuove precauzioni contro false richieste di garanzia per il suo Galaxy Z Flip 3 grazie all'implementazione di un sistema elaborato che registra tutte le eventuali cadute accidentali basandosi sul meccanismo insito nel telefono.

Gli ingegneri della compagnia potranno quindi utilizzare questi registri per determinare se un telefono è caduto da un'altezza superiore a 1 metro o meno e verificare se il danno deve essere coperto dalla garanzia.

Tuttavia, vale la pena ricordare che i centri di assistenza Samsung sembrano mostrare un diverso grado di clemenza quando si tratta di riparazioni. Questo è quanto si osserva dai vari rapporti emersi finora dai possessori di un Z Flip 3.

Per esempio, si legge che, una volta, Samsung ha riparato il telefono in garanzia anche dopo che gli ingegneri hanno stabilito che il device in questione fosse caduto tre volte, con l'ultima caduta avvenuta 10 ore prima che lo schermo si rompesse.

Certo, non tutti saranno fortunati come il suddetto utente, motivo per cui è consigliabile avere un certo grado di precauzione. Se hai l'abitudine di gettare il telefono sul divano o di maneggiarlo male, potreste incontrare difficoltà nel tentativo di presentare un reclamo in garanzia in caso di incidente. Dopotutto, è probabile che tutti i dati in caduta libera vengano registrati.

Ciò che rimane sconosciuto qui è se il Galaxy Z Fold 3 registra anche i normali dati dell'accelerometro. Non sembra esserci alcuna prova di ciò, ma vi terremo aggiornati se ci dovessimo imbattere in qualcosa di simile.

Ricordiamo anche che Samsung ha introdotto la Material You con l'ultimo aggiornamento One UI 4.0 beta 2 basato su Android 12.