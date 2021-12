È di Samsung il primo device a ricevere le patch di dicembre

Samsung Galaxy Z Flip riceve le patch di dicembre, diventando così il primo smartphone Android a montare le ultime correzioni di sicurezza del sistema operativo mobile di Google. Da ormai diverso tempo il colosso sudcoreano ha abituato i suoi utenti con aggiornamenti di sicurezza sempre puntuali e precisi, di fatto anticipando la stessa Google che solitamente pubblica le patch nella prima settimana del nuovo mese.

La patch di dicembre sbarcano su Samsung Galaxy Z Flip

Il firmware F707BXXS6EUK1 è attualmente in fase di propagazione in molti Paesi dell'Unione Europea e non solo, tra cui:

Italia

Ungheria

Germania

Francia

Bulgaria

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Spagna

Svizzera

Slovacchia

Repubblica Ceca

Olanda

Inghilterra

Singapore

Australia

Gli utenti che hanno già ricevuto e scaricato il nuovo firmware non hanno trovato alcun tipo di informazioni nel changelog ufficiale, ma come di consueto l'azienda svelerà il contenuto della patch nell'apposita sezione del portale web. Come sempre ci aspettiamo l'introduzione di correzioni da parte di Google, per la componente Android, e ovviamente da parte di Samsung per la One UI.

Se avete un Samsung Galaxy Z Flip dovreste avere già ricevuto la notifica OTA di aggiornamento software; in caso contrario, potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

