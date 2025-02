Samsung: brutte notizie per chi aspetta con ansia lo smartphone trifold

Gli occhi degli appassionati di tecnologia sono tutti puntati sul nuovo smartphone trifold di casa Samsung, in riferimento al quale si sa ancora pochissimo.

Il dispositivo, la cui presenza è stata confermata durante l’evento Galaxy Unpacked di gennaio, è stato mostrato in anteprima come parte di una gamma di prodotti futuri. Tuttavia, pare che il Samsung Galaxy G Fold (questo il probabile nome) non sarà disponibile in tutto il mondo.

Samsung Galaxy G Fold: in pochi potranno acquistarlo

Secondo fonti interne, lo smartphone sarà lanciato solo in alcuni mercati. La decisione non sorprende, considerando il fatto che Samsung abbia pianificato una produzione limitata, presumibilmente a causa dei costi elevati e della domanda attesa relativamente bassa.

Il prezzo di questo chiacchierato smartphone trifold potrebbe essere alquanto proibitivo, seguendo le orme di Huawei Mate XT, che ha raggiunto cifre astronomiche. Tuttavia, se le vendite nei mercati selezionati dovessero andare bene, Samsung potrebbe espandere la disponibilità a livello globale.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo condividerà alcune caratteristiche con il Galaxy Z Fold 6, inclusa la visibilità della piega sullo schermo. Creare un dispositivo con uno schermo che si piega in tre parti è già una sfida ingegneristica complessa: pertanto, miglioramenti significativi da questo punto di vista sembra poco concretizzabile . Tuttavia, il design della scocca beneficerà di alcuni aggiornamenti che verranno introdotti con il Samsung Galaxy Z Fold 7.

Una delle novità più interessanti riguarda il posizionamento delle fotocamere, che saranno collocate al centro del dispositivo. Questo suggerisce che lo schermo centrale ospiterà le lenti, offrendo un’angolazione più bilanciata per scattare foto. Inoltre, il terminale potrebbe adottare un design con anelli di copertura per le fotocamere, ma la speranza è che la società decida di evitare soluzioni estetiche poco eleganti ed affidabili come quella predisposta per il Samsung Galaxy S25 Ultra, che ha fatto storcere il naso a molti utenti.