Samsung Galaxy Z Flip 6 in offerta con oltre il 50% di sconto: ora è imperdibile

Il “caso” del Samsung Galaxy Z Flip 6 è davvero incredibile: lo smartphone è stato accolto molto bene sul mercato e sta contribuendo alla crescita del settore dei pieghevoli, di cui è un vero e proprio punto di riferimento. Il successo del nuovo Galaxy Z si accompagna a un vero e proprio crollo del prezzo dello smartphone.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24, da aggiungere al momento del pagamento, lo smartphone di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 623 euro, con uno sconto di oltre il 50% rispetto al prezzo di listino, pari a 1.279 euro (si tratta della versione da 256 GB). L’acquisto può avvenire anche in 3 rate con PayPal e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia.

Samsung Galaxy Z Flip 6: un vero best buy tra i pieghevoli

Il Galaxy Z Flip 6 è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.000 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Il punto di forza è il display AMOLED pieghevole da 6,9 pollici a cui si affianca un display AMOLED esterno da 3,4 pollici.

Ci sono anche due fotocamere posteriori, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti. Lo smartphone è certificato IP48, è Dual SIM, con supporto eSIM, e ha un sensore di impronte digitali laterale.

