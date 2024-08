Samsung Galaxy Z Flip 6 in offerta a QUESTO PREZZO è il pieghevole da prendere (-580€)

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 diventa sempre più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 699 euro invece di 1.279 euro, con ben 580 euro di sconto, grazie a una nuova offerta eBay. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal, ed è dotato di 24 mesi di garanzia. La versione in offerta è quella con 256 GB di storage. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Z Flip 6: ora è un best buy

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 ha tutto quello che serve per offrire prestazioni elevate in un form factor sempre più apprezzato, come quello dei filp phone. Lo smartphone ha un display AMOLED pieghevole da 6,7 pollici oltre a un display esterno, che consente l’utilizzo anche da chiuso.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14 con One UI e 7 anni di aggiornamenti garantiti. Il dispositivo può utilizzare anche le funzioni Galaxy AI per l’intelligenza artificiale.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 6 256 GB al prezzo scontato di 699 euro, con 580 euro di sconto. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal ed ha 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.