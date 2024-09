Samsung Galaxy Z Flip 6: il prezzo crolla, ora è il pieghevole da comprare (-640€)

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è protagonista di una promozione incredibile: grazie alla nuova offerta disponibile su eBay, infatti, il pieghevole di Samsung è ora disponibile con un prezzo scontato di 639 euro invece di 1.279 euro. In pratica, lo smartphone viene proposto a prezzo dimezzato, con uno sconto di 640 euro rispetto al prezzo di lancio della versione 12/256 GB. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone di Samsung al carrello.

Samsung Galaxy Z Flip 6: un vero affare tra i pieghevoli

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 è il pieghevole da comprare oggi: tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo un display OLED da 6,9 pollici oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia in termini di prestazioni. Lo smartphone ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 6 con un prezzo scontato di 639 euro invece di 1.279 euro. Ci sono, quindi, ben 640 euro di sconto (di fatto, si tratta di uno sconto del 50% rispetto al listino). Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

Grazie all’offerta in corso, il pieghevole di Samsung diventa, senza dubbio, il modello su cui puntare per poter mettere le mani su di uno smartphone pieghevole dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo.