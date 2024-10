Samsung Galaxy Watch7: sconto PAZZESCO per la Festa delle Offerte Prime

Una delle migliori promozioni per la Festa delle Offerte Prime 2024 è indubbiamente lo sconto attivo sul Samsung Galaxy Watch7: grazie ad un risparmio del 26% puoi pagarlo soltanto 235,59 euro invece di 319, con spedizione Prime e consegna in un giorno. L’offerta, valida fino a domani e fino ad esaurimento scorte, è solo per i clienti Prime.

Samsung Galaxy Watch7: lo smartwatch con intelligenza artificiale

Con Samsung Galaxy Watch7 ti porti a casa uno smartwatch avanzato pensato per migliorare la tua vita quotidiana sfruttando funzionalità intelligenti e i vari strumenti di monitoraggio della salute.

Molto interessante ad esempio è la funzione Energy Score, che monitora in tempo reale il tuo sonno, la frequenza cardiaca e l’attività quotidiana, aiutandoti a pianificare la giornata in base al tuo stato di energia. Magari se non hai riposato bene potrebbe addirittura consigliarti di saltare l’allenamento e concentrarti sul tuo recupero.

In tal proposito, il monitoraggio del sonno è una delle funzionalità migliori di questo dispositivo dato che puoi avere valutazioni dettagliate sul tuo riposo, con il controllo del battito cardiaco durante la notte e consigli su come ottimizzare la qualità del sonno.

Non mancano le feature dedicate al fitness che ti aiuteranno a creare una routine di allenamento completa con sessioni di riscaldamento, stretching e monitoraggio delle pause. Per gli appassionati di nuoto c’è una modalità specifica che si chiama Water Lock, che rende il dispositivo ideale per gli allenamenti in acqua.

La batteria dura a lungo per un dispositivo elegante che dispone di una ghiera touch in alluminio da 40mm che lo rende anche elegante. Approfitta dell’offerta Prime e acquistalo al minimo storico di 235,59 euro invece di 319.