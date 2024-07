Samsung Galaxy Watch6: ULTIMI PEZZI a soli 192€ su ePrice

Corri subito su ePrice e approfitta di un’offerta che ha dell’incredibile e che sembra più un errore di prezzo. Acquista ora il Samsung Galaxy Watch6 44mm a soli 192€, invece di 349€ (prezzo ufficiale Samsung). Non ci credi vero? Anche noi abbiamo siamo rimasti a bocca aperta davanti a questa promozione.

Uno dei migliori smartwatch top di gamma disponibili sul mercato è in sconto di ben 157€! Approfittane finché sei ancora in tempo. Si tratta di un’occasione imperdibile che non devi assolutamente farti scappare. Tra l’altro la consegna gratis è inclusa nel prezzo.

Samsung Galaxy Watch6 44mm: oggi vero best buy su ePrice

Con ePrice oggi non si scherza. Solo i più veloci si aggiudicheranno un ottimo Samsung Galaxy Watch6 a soli 192€. Si tratta di un vero e proprio best buy da prendere al volo. Ovviamente devi essere veloce perché sono rimasti solo gli ultimissimi pezzi. Aggiungilo adesso al carrello e conferma l’ordine.

Metti al polso uno smartwatch con ghiera touch e cassa da 44 mm. Il display è caratterizzato da un vetro in cristallo di zaffiro, realizzato per resistere agli utilizzi quotidiani che potrebbero metterlo a rischio con graffi e urti. Completamente impermeabile, lo porti con te anche al mare o in piscina.

I sensori professionali non solo garantiscono il monitoraggio dei normali parametri che trovi anche in tutti gli altri smartwatch, ma sono in grado di misurare pressione arteriosa, composizione corporea ed effettuare un elettrocardiogramma. Acquistalo adesso con soli 192€, invece di 349€, su ePrice.