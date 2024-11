Samsung Galaxy Watch6 Classic, sconto del 45%: lo paghi meno di 250€

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm è uno smartwatch di alta gamma che combina design elegante e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Attualmente disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 249€, con una riduzione del 45% rispetto al prezzo originale! Sì, è un’opportunità imperdibile che ti consigliamo vivamente di non farti assolutamente scappare. Il rischio è che vada a ruba molto velocemente.

Questo dispositivo è dotato di una ghiera interattiva in acciaio inossidabile che facilita la navigazione tra le varie funzioni, offrendo un’esperienza utente intuitiva. Il monitoraggio del benessere è completo: include il controllo della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno e il monitoraggio dell’attività fisica, rendendolo un compagno ideale per chi desidera mantenere uno stile di vita sano. Il sensore BioActive di Samsung è anche uno dei pochi nel mercato dei wearable ad offrire la BIA, cioè l’analisi della tua composizione corporea.

La batteria a lunga durata garantisce un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti, mentre la connettività Bluetooth assicura una sincronizzazione efficiente con altri dispositivi, permettendo di ricevere notifiche e gestire le app direttamente dal polso.

Il design raffinato in colorazione Graphite si adatta a qualsiasi occasione, combinando estetica e funzionalità. Questa offerta su Amazon Italia è in assoluto tra le migliori di questo Black Friday 2024 (in anticipo, sì): non perdere altro tempo e metti il Galaxy Watch 6 Classic al polso ad un super prezzo!