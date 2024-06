Samsung Galaxy Watch6 Classic: con uno sconto così non puoi ignorarlo (-24%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch davvero incredibile e imperdibile per tutti coloro che posseggono uno smartphone del colosso sudcoreano. Ci riferiamo al Samsung Galaxy Watch6 che, nella sua iterazione Classic con cassa da 47 mm, in colorazione acciaio inox, si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 250,72€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con lo sconto assurdo del 24% sul valore di listino. Questo è un wearable veramente eccelso, un fitness tracker di alto profilo, dotato di un sistema per il monitoraggio del benessere, una batteria che promette un’autonomia degna di nota, e ha anche la ghiera interattiva per navigare all’interno del sistema operativo.

Samsung Galaxy Watch6 Classic: ecco perché comprarlo

Ci riferiamo all’ultimo device indossabile del marchio, un gadget dotato di un modem interno per la connettività di ultima generazione. Come non citare la presenza del GPS per farvi guidare passo dopo passo nelle vostre giornate e nelle vostre sfide sportive. Fra le tante features, troviamo sicuramente quella legata al monitoraggio del sonno: con questo orologio potrete scoprire come dormire, andando a studiare i ritmi del sonno, le fasi di veglia, di sonno leggero, profondo o REM e riceverete anche consigli pere modificare la vostra routine quotidiana. Altresì sappiate che questo è un fitness tracker, vale a dire un gadget con cui tenere traccia dei progressi sportivi e degli allenamenti. Con la ghiera rotante poi, ispirata dal design degli orologi subacquei, potrete avere uno scorrimento fluido e reattivo del sistema operativo interno e con i quadranti personalizzabili potrete avere sempre il look più adatto al vostro outfit. Se avete poi uno smartphone di Samsung potrete utilizzare il gadget per controllare la fotocamera del device da remoto.

A soli 250,72€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, non potete proprio lasciarvi sfuggire questo wearable: correte a prenderlo adesso, è un best buy senza paragoni e senza rivali. Samsung Galaxy Watch 6 Classic da 47 mm è da comprare immediatamente.