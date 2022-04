Samsung Galaxy Watch4: patch di marzo e molto altro

Mentre il team di sviluppo della One UI è già focalizzato sullo sviluppo della One UI 4.1.1 – molto probabilmente il nuovo update arriverà in concomitanza con la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 -, il colosso sudcoreano non si dimentica di Samsung Galaxy Watch4, uno dei migliori smartwatch del momento, e lo aggiorna con le patch di sicurezza di marzo.

Basato su Wear OS 3 di Google, l’unico smartwatch al mondo a montare il nuovo OS del colosso di Mountain View, in queste ore scopriamo che il wearable sta ricevendo il firmware R870XXU1FVC8 dal peso di ben 356,99 MB.

Samsung Galaxy Watch4 si aggiorna con le patch di marzo e migliora Samsung Health

Oltre alle sopracitate patch di sicurezza di marzo che si occupano di correggere e chiudere le falle di sicurezza, il team di sviluppo di Samsung ha anche pensato di migliorare anche il funzionamento di Samsung Health. Ecco cosa dice il changelog ufficiale dell’update:

Miglioramento delle funzioni di Samsung Health

Miglioramento della stabilità e dell’affidabilità del sistema

Gli utenti muniti del wearable di Samsung possono scaricare il nuovo update tramite l’apposito pannello dell’applicazione Galaxy Wearable oppure con il pannello degli aggiornamenti direttamente sul Galaxy Watch4.

Volgendo lo sguardo verso quando sta facendo il colosso sudcoreano sul mondo mobile per quanto riguarda gli aggiornamenti software, non possiamo non menzionare la triste novità che vede la serie Samsung Galaxy S9 fuori dal programma di supporto ufficiale dell’azienda. Dopo 4 anni di onorato servizio, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ sono stati ufficialmente rimossi dall’elenco dei dispositivi coperti dalle patch mensili/trimestrali e semestrali.