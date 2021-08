La nuova serie Galaxy Watch4 di Samsung non supporta iOS di Apple; questo è quanto si osserva in queste ore in rete da un recente leak appena trapelato.

Samsung Galaxy Watch4: non si possono usare con iPhone

Al recente evento Galaxy Unpacked, Samsung ha lanciato i dispositivi indossabili della serie Galaxy Watch4 insieme agli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 e agli auricolari TWS Galaxy Buds2.

I nuovi Watch4 e Watch4 Classic eseguono l'ultimo sistema operativo Wear OS 3, sviluppato congiuntamente da Google e Samsung. Ma, a differenza dei suoi predecessori, i nuovi smartwatch del produttore non sono compatibili con iOS di Apple.

Ciò significa che gli utenti della serie Samsung Galaxy Watch4 non saranno in grado di accoppiare il proprio dispositivo indossabile ad un iPhone. Samsung ha anche stabilito che i nuovi orologi possono essere abbinati solo a smartphone con Android 6.0 o versioni successive.

Inoltre, la compagnia sudcoreana ha dichiarato che l'attivazione del dispositivo è disponibile solo dopo la connessione a uno smartphone che supporta i Google Mobile Services (GMS) e ha Play Services e Play Store installati sul dispositivo.

Non di meno, ha chiarito che i vecchi Galaxy Watch manterranno la compatibilità con iOS. L'azienda ha aggiunto il supporto per i dispositivi iOS sui suoi dispositivi indossabili con il lancio di Gear 2 nel 2016; tutti i modelli successivi hanno sempre supportato il software della mela morsicata. Tutti questi prodotti hanno a bordo il sistema operativo TizenOS.

Dato che gli smartwatch di ultima generazione di Samsung eseguono la recentissima piattaforma unificata WearOS, resta da vedere se il supporto iOS non sarà disponibile per tutti i dispositivi alimentati da WearOS o solo per i nuovissimi Samsung Watch; staremo a vedere.

