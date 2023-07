Samsung Galaxy Watch4 Classic: sconto FOLLE del 41%

L’orologio Samsung Galaxy Watch4 Classic è un’occasione da prendere al volo per tutti coloro che desiderano un dispositivo di alta qualità con un design raffinato. Attualmente, su Amazon, è disponibile con uno sconto imperdibile del 41%, rendendolo ancora più allettante al prezzo ridicolo di soli 218,89 euro.

Samsung Galaxy Watch4 Classic: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Ciò che distingue questo smartwatch Android dagli altri è il suo aspetto elegante e sofisticato, grazie ai materiali di elevata qualità utilizzati nella sua realizzazione, come l’acciaio inossidabile. Questi materiali non solo conferiscono un tocco di raffinatezza al polso, ma esprimono anche la sua funzionalità potente e intuitiva. Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy Watch4 Classic è la sua capacità di monitorare la tua salute. È il primo smartwatch fitness di Samsung che misura in modo pratico la composizione corporea. Puoi tenere traccia dei tuoi progressi nel fitness in modo semplice e conveniente.

Inoltre, questo Samsung Galaxy Watch4 Classic ti permette di sfidare amici e familiari. Puoi monitorare i tuoi passi e competere con gli altri in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide sono accompagnate da medaglie e un sistema a punti che rendono l’esercizio socialmente gratificante e divertente.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic funge anche da fitness tracker. Puoi registrare le tue attività e i tuoi punteggi di fitness direttamente sull’orologio e sullo smartphone. Con la sua funzione di conteggio dei passi, puoi tenere traccia delle calorie bruciate e rimanere sul tuo percorso grazie al GPS integrato e al cardiofrequenzimetro da polso.

Ma le funzionalità di questo Samsung Galaxy Watch4 Classic non si fermano qui. Dispone anche di un misuratore di pressione ed ECG. Grazie al sensore Samsung BioActive, puoi monitorare il tuo ECG e misurare la pressione sanguigna in tempo reale. Dopo una calibratura iniziale, i sensori controllano rapidamente la pressione sanguigna, fornendoti importanti informazioni sulla tua salute.

In conclusione, il Samsung Galaxy Watch4 Classic è un’offerta imperdibile per gli appassionati di tecnologia e fitness. Con il suo design raffinato e materiali di alta qualità, offre un’esperienza completa di monitoraggio della salute e del fitness. Approfitta subito di questo super sconto del 41% su Amazon e aggiungi un tocco di eleganza al tuo polso, al prezzo stracciato di soli 218,89 euro. Non perdere altro, prodotti del genere vanno letteralmente a ruba con queste promozioni a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.