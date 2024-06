Samsung Galaxy Watch Ultra ricorda TROPPO Apple Watch Ultra 2

Samsung ha in programma tante novità per il mese di luglio: smartphone pieghevoli, smartwatch, smart ring, auricolari e potrebbe non finire qui. Dopo avervi mostrato i recenti leak di Galaxy Z Flip6 e Fold6, è la volta di Galaxy Watch e Galaxy Buds.

Il leaker Evan Blass ha infatti condiviso le immagini di marketing ufficiali di Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro e Galaxy Buds 3 standard.

Samsung strizza palesemente l’occhio ad Apple

Samsung Galaxy Watch Ultra, a sinistra, sarà il primo smartwatch Ultra del produttore, per cui la curiosità nei confronti di questo modello è altissima. Il dispositivo presenta un robusto cinturino arancione collegato ad una cassa squadrata, con un display circolare incastonato nella parte superiore. Un aspetto interessante è il nuovo sistema di connessione del cinturino proprietario: molto simile a quello degli Apple Watch. Tradizionalmente, Samsung ha utilizzato cinturini con pin a molla per i suoi smartwatch, garantendo una compatibilità più ampia con alternative di terze parti. Tuttavia, con il Galaxy Watch Ultra, sembra che l’azienda voglia ricalcare molto il design di Apple Watch Ultra 2. A destra possiamo invece osservare Samsung Galaxy Watch 7 in versione standard, che mantiene il design del precedente Galaxy Watch 6 e viene qui mostrato con un cinturino verde scuro.

Spostando l’attenzione sugli auricolari, Evan Blass ha condiviso anche le immagini di Samsung Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro. Entrambi i modelli presentano un design elegante con annesso nuovo stelo: anche in questo caso, è chiara l’ispirazione al mondo di Apple ed in particolare agli AirPods, soprattutto osservando i Galaxy Buds 3 in colorazione bianca sulla destra. Invece, i Galaxy Buds 3 Pro a sinistra si distinguono per la finitura di colore grigio scuro e per il coperchio trasparente della custodia. A differenza del modello standard, i Samsung Galaxy Buds 3 Pro manterranno i comodi gommini silicone, già presenti in passato.