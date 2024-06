Samsung Galaxy Watch Ultra: il design mostrato in due nuove foto

Il guanto di sfida è quasi ufficialmente lanciato: Galaxy Watch Ultra, la risposta di Samsung a Apple Watch Ultra 2, è sempre più vicino come dimostrano le due nuove immagini pubblicate online da Tipster Ice Universe sul sito del social media cinese Weibo e che ci danno un assaggio di quello che sarà il design del dispositivo indossabile.

Una foto mostra un orologio in grigio scuro, mentre l’altra mette in risalto la colorazione in argento. Entrambi i modelli sono dotati di una corona o un pulsante digitale davvero che sporge in maniera abbastanza evidente.

Samsung Galaxy Watch Ultra: cosa sappiamo al momento

Difficile dire ad oggi se quel dettaglio in arancione sia davvero una corona digitale, che rappresenterebbe una prima volta assoluta per Samsung che in passato ha sempre utilizzato una lunetta rotante fisica o virtuale, o piuttosto un pulsante demandato all’esecuzione di alcune azioni rapide.

In attesa di scoprirlo, quel che sappiamo è che Galaxy Watch Ultra sarà disponibile nell’unica misura da 47 mm, avrà una batteria da 590mAh, leggermente più capiente rispetto quella montata nel rivale Apple, per un prezzo complessivo che dovrebbe attestarsi tra i 699 e 710 dollari.

L’indossabile dovrebbe avere un display in vetro zaffiro con una luminosità di picco di 3000 nit, con resistenza alla polvere e all’acqua di grado 10ATM + IP68. Il processore dovrebbe essere un Exynos W940, mentre Samsung pare offrirà una variante con connettività bluetooth e l’altra dotata anche di connettività cellulare. Il sistema operativo, secondo le ultime indiscrezioni, sarà Wear OS 5.

Quando lo vedremo? Manca sempre meno perché la presentazione pare sia attesa all’evento Unpacked del 10 luglio 2024, in cui faranno il loro debutto anche Galaxy Watch 7, Galaxy Z Fold e Z Flip 6, Galaxy Ring e i nuovi Galaxy Buds.