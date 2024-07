Samsung Galaxy Watch 7 e Ultra, trapelate le schede tecniche complete

Manca solo poco più di una settimana all’atteso Unpacked di Samsung, evento in cui l’azienda mostrerà i suoi ultimissimi prodotti. Tra quelli annunciati potrebbero (ma ormai è quasi una certezza) anche due nuovi smartwatch: Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, le cui caratteristiche sarebbero state già svelate grazie a un leak.

Schede tecniche di Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra

Ufficialmente non si conosce ancora nessun dettaglio riguardo i due nuovi orologi smart di Samsung, ma grazie a un leak pubblicato da Dealabs ora sappiamo qualcosa in più. Anzi, molto più di qualcosa: il portale ha infatti rilasciato le specifiche complete di Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, come dimensioni, connettività, sensori, batteria e molto altro.

Da quel che si apprende, Galaxy Watch 7 sarà disponibile in due dimensioni (40 e 44 mm), di cui due con connettività 4G. Galaxy Watch Ultra, invece, offrirà una sola dimensione (47 mm), ma anche doppia connettività sia Bluetooth che 4G. Di seguito è possibile visualizzare le schede tecniche complete trapelate, anche se è bene ricordare che si tratta sempre di un leak e quindi non vi è nulla di ufficiale e confermato.

Oltre alle specifiche tecniche, sono trapelati anche prezzi e colori che verranno rilasciati sul mercato francese (e, presumibilmente, anche in Italia e nel resto d’Europa). Secondo quanto riferito, la versione solo Bluetooth da 40 mm di Watch 7 sarà disponibile in verde e crema, mentre la versione da 44 mm offrirà verde e argento. Stessa palette cromatica anche per il modello Bluetooth e 4G.

Il prezzo di Galaxy Watch Ultra dovrebbe aggirarsi attorno ai 699 euro. Mentre per Galaxy Watch 7 il costo cambia a seconda del modello:

Versione Bluetooth da 40 mm: 319 euro

Versione Bluetooth da 44 mm: 349 euro

Bluetooth da 40 mm e 4G: 369 euro

Bluetooth da 44 mm e 4G: 399 euro

Se si tratta delle specifiche tecniche reali, lo scopriremo soltanto nel corso di Unpacked, previsto per il prossimo 10 luglio. Nella stessa occasione verranno probabilmente annunciati anche i nuovi Samsung Flip e Fold e l’atteso smart ring.