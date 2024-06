Samsung Galaxy Watch 7, Amazon svela (per errore) dettagli e data d'uscita

Si è trattato sicuramente di un errore, ma tanto è bastato per rivelare con grande anticipo preziosissime informazioni. “Colpevole” un’inserzione pubblicata su Amazon Canada, che ha svelato alcuni dettagli di Samsung Galaxy Watch 7, prossimo orologio smart di punta dell’azienda sudcoreana con tutte le carte in regola per diventare il futuro competitor di Apple Watch 10.

Data d’uscita, processore e batteria

Sebbene l’inserzione sia stata prontamente eliminata, c’è chi è riuscito a conservare queste informazioni e divulgarle online, come il portale PassionateGeekz. Ecco quindi i principali dettagli e funzionalità che Samsung Galaxy Watch 7 dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – avere, tra cui anche la possibile data d’uscita:

Processore da 3 nm , progettato per aumentare l’efficienza energetica

, progettato per aumentare l’efficienza energetica Cassa da 40 mm

BioActiveSensor2 che fornirà un monitoraggio più accurato della frequenza cardiaca, sia durante l’attività fisica che durante il sonno

che fornirà un monitoraggio più accurato della frequenza cardiaca, sia durante l’attività fisica che durante il sonno Un “compagno” quotidiano personalizzato e basato sull’Intelligenza Artificiale per sonno, esercizio fisico e comunicazione

per sonno, esercizio fisico e comunicazione Risposta intelligente con Galaxy AI

Durata della batteria migliorata: fino a 100 ore di autonomia tra una ricarica e l’altra in modalità risparmio energetico o modalità Stamina

migliorata: fino a 100 ore di autonomia tra una ricarica e l’altra in modalità risparmio energetico o modalità Stamina Data di uscita: 10 luglio

Amazon Canada non ha tuttavia rilasciato nessuna immagine del prodotto, né dettagli su archiviazione e memoria, capacità effettiva della batteria o risoluzione dello schermo. Il prezzo indicato è di 358,55 dollari canadesi, pari a circa 245 euro al cambio attuale: non è chiaro però se si tratti del costo effettivo o se sia, piuttosto, un placeholder dal momento che alcune precedenti indiscrezioni avevano previsto un prezzo iniziale di circa 300 dollari statunitensi, ovvero 280 euro.

Qualche dubbio c’è anche per la data di lancio: se Samsung Galaxy Watch 7 verrà effettivamente rilasciato il 10 luglio, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. C’è la possibilità che gli smartwatch Samsung vengano svelati prima di Unpacked, il grande evento globale dedicato ai nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, previsto (secondo delle voci di corridoio) proprio il 10 luglio.

Dando uno sguardo più approfondito alle caratteristiche, invece, il processore da 3 nm suggerisce un miglioramento generale di potenza ed efficienza energetica, consentendo al Galaxy Watch 7 di durare più a lungo e ricaricarsi più velocemente, senza necessariamente aumentare le dimensioni della batteria. Anche se alcuni dettagli restano nascosti, dobbiamo aspettarci un nuovo chip sotto la scocca, che lo porta qualche gradino più avanti del predecessore.

E proprio come il suo predecessore, anche Galaxy Watch 7 dovrebbe essere disponibile in due dimensioni, ognuna delle quali potrebbe montare un touchscreen super AMOLED di altissima qualità. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale per capire se il prodotto di Samsung sarà un degno competitor dell’Apple Watch Series 10.