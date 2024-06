Samsung Galaxy Watch 6 LTE a metà prezzo su Amazon: è IMPERDIBILE (anche in 5 rate)

Il Samsung Galaxy Watch 6 da 40 mm con connettività LTE, in questo momento, è lo smartwatch da comprare su Amazon. Grazie all’offerta in corso, infatti, il dispositivo è disponibile al prezzo scontato di 189 euro invece di 369 euro, beneficiando di uno sconto del 49% rispetto al listino oltre che della possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Samsung Galaxy Watch 6 LTE su Amazon: è un best buy

Il Galaxy Watch 6 LTE è lo smartwatch giusto da abbinare al proprio smartphone Android. Si tratta di un modello completo e ricco di funzionalità, che si integra alla perfezione con lo smartphone ed è in grado di sincronizzare tutte le notifiche, permettendo all’utente di rispondere a messaggi e chiamate. Ci sono poi i sensori per il monitoraggio dell’allenamento e del proprio stato di salute che garantiscono. Il sistema operativo è Wear OS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Watch 6 LTE con un prezzo scontato di 189 euro e con la possibilità di acquistare il dispositivo in 5 rate mensili. Per la consegna bisogna attendere un paio di settimane ma, per chi vuole subito lo smartwatch, c’è la possibilità di ripiegare sul modello Bluetooth, proposto allo stesso prezzo. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.