Samsung Galaxy Watch 6 in omaggio acquistando un Galaxy S24

Il sito ufficiale di Samsung ha lanciato una nuova promozione che consente di ricevere un Galaxy Watch 6 in omaggio acquistando lo smartphone Galaxy S24. L’offerta, valida fino al 9 giugno, prevede inoltre la possibilità di ottenere uno sconto fino a 100 euro a carrello inserendo il coupon omaggio GALAXYS24.

I nuovi S24 che concorrono alla promo di Samsung sono l’S24 standard e l’S24+. Per il primo è possibile scegliere tra la configurazione da 8+128 GB o 8+256 GB; se la scelta ricade sul modello S24+, si può scegliere tra la configurazione da 12+256 GB oppure 12+512 GB. Mentre il modello base da 8+128 GB permette di ottenere un extra sconto di 50 euro a carrello con il codice GALAXYs24, tutti gli altri modelli beneficiano di uno sconto pari a 100 euro. L’offerta è riscattabile su questa pagina del sito Samsung.com.

Samsung Galaxy Watch 6 in regalo acquistando il nuovo Galaxy S24

Nel panorama degli smartwatch con a bordo il sistema operativo Wear OS, il Galaxy Watch 6 di Samsung rimane un punto di riferimento. Merito di un design diventato ormai iconico, dell’esperienza d’uso generale offerta durante l’utilizzo di tutti i giorni e per le tante funzionalità incluse dal punto di vista del monitoraggio della salute e del proprio benessere fisico.

Guardando alle specifiche monta un display da 40 mm SUPER AMOLED da 1,3 pollici, con una luminosità di picco fino a 2.000 nits e cornici più sottili rispetto alle precedenti generazioni. Pollice in alto anche per la sensoristica completa, con GPS, chip NFC per Google Pay, elettrocardiogramma, rilevamento della pressione arteriosa e monitoraggio preciso del sonno. Volendo è possibile scegliere anche la versione con connettività 4G.

Per ricevere in omaggio il Samsung Galaxy Watch 6 è quindi possibile sfruttare l’ultima promozione di casa Samsung collegandosi a questa pagina del sito ufficiale e completando l’acquisto di una delle versioni a scelta di Galaxy S24.