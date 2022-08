Samsung Galaxy Watch 5: tutto per voi, da ogni angolo e prospettiva

Mancano davvero pochissimi giorni alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Watch 5. Tuttavia, per quanto riguarda il design dell’orologio, ci sono ancora ben pochi segreti da svelare: ormai lo conosciamo nel dettaglio.

I leak non si fermano e, nelle ultime ore, sono stati condivisi online nuovi render che mostrano Samsung Galaxy Watch 5 in tutto il suo splendore: non serve alcuno sforzo di immaginazione.

Samsung Galaxy Watch 5 fa bella mostra di sé

I modelli che l’azienda sudcoreana proporrà al pubblico saranno due: Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro. Ognuno di essi, com’è ovvio che sia, andrà ulteriormente a suddividersi in base alla grandezza del quadrante ed alle colorazioni. Ecco dunque una carrellata di immagini riguardanti entrambi i modelli:

Fronte, retro, di taglio, con cinturino sciolto: insomma, possiamo affermare di aver visto i nuovi Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro in tutte le posizioni possibili. Come già più volte ribadito, l’orologio smart del colosso sudcoreano verrà ufficializzato durante l’evento Unpacked del 10 agosto, quando avremo modo di conoscere anche gli attesissimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Z Flip4.

Nel frattempo, rimanendo in tema di dispositivi molto apprezzati dal pubblico, ci teniamo ad informarvi che l’attuale Samsung Galaxy Watch 4 Classic è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di appena 218 euro, grazie ad uno sconto pazzesco del 45%: approfittatene subito, i modelli acquistabili stanno già per terminare (e la cosa di certo non stupisce, trattandosi di una vera occasione).

