Samsung Galaxy Watch 5 in tutto il suo splendore: immagini UFFICIALI

Samsung Galaxy Watch 5 continua a tenere alta l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, per effetto delle numerose “soffiate” di cui vi abbiamo già messo al corrente in nostri precedenti articoli.

Nelle ultime ore, i colleghi di 91mobiles hanno pubblicato i render a 360° di tutti i modelli del nuovo smartwatch Samsung che dovrebbero arrivare sul mercato: non ci sono particolari sorprese.

Samsung Galaxy Watch 5: ora potete finalmente ammirarlo

Mettiamo da parte i preamboli e diamo subito spazio alla “ciccia”, in maniera tale da osservare con i vostri occhi l’impatto estetico e le scelte costruttive che caratterizzeranno la line-up di Samsung Galaxy Watch 5:

Si parte innanzitutto da Galaxy Watch 5 Pro, ossia quello che richiama maggiormente il Samsung Galaxy Watch 4 Classic (attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di soli 194 euro con il 47% di sconto). Sarà disponibile nei colori nero e grigio titanio, con o senza LTE.

Abbiamo poi l’unità base, vale a dire Samsung Galaxy Watch 5. Questo modello viene fornito nelle versioni LTE o Bluetooth, offrendo due dimensioni del quadrante ed una più ampia scelta cromatica rispetto al fratello maggiore. A bordo ci sarà WearOS 3.5 con personalizzazione grafica della One UI Watch 4.5.

Ricordiamo che per conoscere più approfonditamente Samsung Galaxy Watch 5 sarà necessario attendere l’evento Unpacked che l’azienda sudcoreana ha in programma a breve, dove non dovrebbero mancare nuovi prodotti come auricolari TWS ed i prossimi smartphone pieghevoli della serie Flip e Fold.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.