Samsung Galaxy Watch 5 Pro stupirà tutti con vetro zaffiro e titanio?

Torniamo a parlare di Samsung Galaxy Watch 5 Pro, dispositivo di punta sul quale l’azienda sudcoreana starebbe intensificando il lavoro nel corso delle ultime settimane. Vi abbiamo già parlato di quelle che potrebbero essere le novità a livello software, grazie alla collaborazione con Google. Ora soffermiamoci sulle possibili caratteristiche costruttive: Samsung Galaxy Watch 5 Pro, infatti, dovrebbe essere realizzato facendo leva su materiali differenti rispetto al Watch 5 Standard.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro: cosa sappiamo al momento

Il leaker @UniverseIce ha recentemente pubblicato su Twitter un post nel quale ribadisce quelle che, con ogni probabilità, saranno le scelte di Samsung da un punto di vista costruttivo:

Galaxy Watch 5 Pro dovrebbe arrivare sul mercato assieme al modello base che, sempre secondo i rumor, sarà disponibile in un’unica taglia. Invece, il Samsung Galaxy Watch 5 Pro verrà offerto al pubblico in due varianti, ossia da 40 mm e da 46 mm. Sempre basandoci sulle anticipazioni di @UniverseIce, Samsung produrrà il Galaxy Watch 5 Pro con una cassa in titanio, a differenza di alluminio ed acciaio inossidabile utilizzati rispettivamente per il Galaxy Watch 4 ed il Watch 4 Classic.

Il quadrante verrà realizzato in vetro zaffiro, strizzando l’occhio ad Apple Watch. Un materiale del genere assicura maggiore resistenza ai graffi rispetto al Gorilla Glass con cui la società equipaggia la serie Galaxy Watch 4. Ricordiamo che, ad ora, nessuna di queste informazioni risulta confermata. Per terminare, vi lasciamo con un piccolo suggerimento: Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 46 mm è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco pari a ben il 40%.

