Samsung e Google insieme per Galaxy Watch: novità sul fronte benessere

Samsung Electronics ha annunciato la sua collaborazione con Google: l’obiettivo è quello di dar vita a nuove soluzioni legate all’innovazione ed al benessere degli utenti che indossano Galaxy Watch. L’apprezzato orologio continua ad essere al centro di un intenso lavoro di sviluppo, come ha dichiarato TaeJong Jay Yang (EVP and Head of Health R&D Team at Mobile eXperience Business di Samsung Electronics), soprattutto quando si tratta di offrire al pubblico soluzioni health olistiche.

Samsung Galaxy Watch: innovazione e salute saranno le parole d’ordine

Grazie alla nuova API Health Connect, gli utenti Samsung avranno a disposizione un set di controlli dedicati alla raccolta ed alla gestione dei dati relativi a salute e fitness mediate app. Health Connect supporta il monitoraggio del sonno e di oltre 50 tipologie di allenamenti, senza dimenticare le funzionalità inerenti al controllo della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Patrick Chomet (EVP and Head of Customer Experience Office at Mobile eXperience Business di Samsung Electronics) sottolinea come, dopo il lancio del sistema operativo Wear OS, l’ecosistema si stia ulteriormente ampliando con nuove possibilità e vantaggi per gli utenti.

A partire da quest’estate sarà possibile scaricare l’Assistente Google sul loro dispositivo, con interazioni vocali più veloci e naturali. Nel corso dell’anno, un crescente numero di applicazioni e servizi di Google verrà ottimizzato per Galaxy Watch. Terminiamo segnalandoti un’offerta a dir poco imperdibile: Samsung Galaxy Watch 4, in versione Classic da 46mm, è attualmente disponibile su Amazon con un clamoroso sconto pari a ben il 40%: lasciati tentare dalla convenienza ed approfitta di una simile opportunità per mettere le mani su questo eccellente top di gamma, il prezzo tornerà a salire in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.