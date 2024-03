Samsung Galaxy Watch 5 Pro a meno di METÀ prezzo: best buy

Il prestigioso Samsung Galaxy Watch 5 Pro, uno degli smartwatch più potenti sul mercato, si distingue per le sue elevate performance e per le numerose funzionalità avanzate grazie a cui tenere costantemente sotto controllo il tuo benessere fisico. Il design raffinato ed elegante rende questo orologio perfetto per ogni contesto, mentre la batteria maggiorata garantisce una lunga durata anche con utilizzo intenso.

Non perdere quest’occasione, prima che l’offerta termini: realizza il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto abissale del 52%, lo smartwatch Samsung potrà essere tuo ad un prezzo di soli 239 euro invece di 499 euro.

Super sconto per Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Grazie alla nuova funzione Route Workout di Samsung Galaxy Watch 5 Pro avrai la possibilità di importare percorsi di allenamento in formato GPX direttamente dal tuo smartphone, sincronizzandoli in un istante con la mappa. Il sensore bioattivo monitora ininterrottamente la frequenza cardiaca e la salute cardiovascolare, allo scopo di individuare frequenze cardiache e pressioni sanguigne anomale.

Disponibile anche il monitoraggio del sonno. Dal punto di vista costruttivo, Samsung Galaxy Watch 5 Pro monta un display ancora più resistente grazie all’utilizzo del cristallo di zaffiro. Medesima efficacia in termini di robustezza è possibile riscontrarla anche per quanto riguarda la cassa in titanio, per un uso ottimale e senza pensieri anche nelle condizioni più estreme.

Segui l’istinto, prima che i modelli a disposizione finiscano, ed aggiungi al carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy Watch 5 Pro a meno di metà prezzo: arriverà a casa prestissimo e con consegna gratis.