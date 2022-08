Samsung Galaxy Watch 5: prezzo contenuto e ricarica super veloce

Solo ieri vi abbiamo mostrato nuove immagini esclusive ritraenti i prossimi Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro. Sappiamo ormai quasi tutto ma nelle ultime ore sono emersi altri dettagli circa i prezzi di vendita ed il processo di ricarica.

Tali informazioni giungono direttamente dal profilo Twitter del leaker SnoopyTech che, a circa una settimana di distanza dalla presentazione degli smartwatch Samsung, ha voluto fare maggiore chiarezza sulla questione.

Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro: proseguono le indiscrezioni

Secondo quanto precisato da SnoopyTech, gli orologi smart a marchio Samsung di quinta generazione dovrebbero poter contare su un processo di ricarica ancora più veloce rispetto a quello fruibile sui modelli attualmente in commercio. La porta USB C a bordo dei dispositivi dovrebbe infatti garantire una potenza pari a ben 10W, il che significa circa il 45% di carica in appena mezzora. L’operazione, quasi certamente, potrà essere effettuata sia tramite cavo che in modalità wireless (in quest’ultimo caso, è ovvio che ci vorrebbe un po’ di tempo in più):

Il leaker ha poi condiviso i possibili prezzi canadesi stabiliti da Samsung:

Watch 5 40mm 349 CAD

Watch 5 44mm 389 CAD

Watch 5 Pro 45mm 559 CAD

In relazione a ciò, elenchiamo di seguito i derivanti prezzi in dollari:

Watch 5 40mm 271 USD

Watch 5 44mm 300 USD

Watch 5 Pro 45mm 435 USD

Secondo quanto da noi riportato in precedenti articoli, questi sarebbero invece i prezzi per l’Europa:

Watch 5 40mm 259,98 €

Watch 5 44mm 286,90 €

Watch 5 Pro 45mm 430,90 €

Prezzi comunque ragionevoli, in virtù di una qualità costruttiva e di possibilità a livello software che certamente farebbero la differenza. In attesa dell’evento ufficiale di lancio di Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, vi ricordiamo che al momento Samsung Galaxy Watch 4 Classic è disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di appena 218 euro, grazie ad uno sconto clamoroso del 45% che nel giro dei prossimi giorni (o forse ore) giungerà al termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.