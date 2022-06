Samsung Galaxy Watch 5: curiosi di sapere i prezzi di vendita?

Solo ieri avevamo parlato di quelle che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero essere le principali differenze tra Samsung Galaxy Watch 5 e le unità che vanno a comporre la gamma di precedente generazione.

Quest’oggi, un po’ a sorpresa, giungono specifiche indicazioni circa i possibili prezzi di vendita che l’azienda sudcoreana dovrebbe stabilire per i singoli modelli di Samsung Galaxy Watch 5 nel mercato europeo.

Samsung Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro: quanto costeranno in Europa

A prendere voce in capitolo ci ha pensato il leaker Roland Quandt che, su Twitter, ha condiviso un elenco molto dettagliato che distingue i prezzi in relazione a tipologia, grandezza e connettività di Samsung Galaxy Watch 5.

Il modello Bluetooth da 40mm potrebbe costare circa 300 euro, mentre la versione LTE salirebbe a 350 euro. Con questa grandezza, il dispositivo arriverebbe sul mercato nelle colorazioni Pink Gold, Gray e Silver. Samsung Galaxy Watch 5 in versione Bluetooth da 44mm dovrebbe avere un prezzo di circa 350 euro, a differenza del modello LTE che verrebbe proposto a 400 euro. In questo caso, sarebbe possibile scegliere fra i colori Blue, Gray e Silver.

Venendo ora a Samsung Galaxy Watch 5 Pro, l’unica misura disponibile resterebbe quella da 45mm, proposta rispettivamente a circa 490 euro in versione Bluetooth e 540 euro con LTE. Le varianti cromatiche accessibili si limiterebbero a Black e Titanium. In attesa di nuove conferme in merito, vi ricordiamo che Samsung Galaxy Watch 4 è disponibile su Amazon a poco più di 160 euro, grazie al doppio sconto del 37% e di 8,50 euro al check-out, ma la promozione terminerà a breve.

