Samsung Galaxy Watch 4 LTE (44mm) CROLLA a 189€

A questo prezzo siamo abituati a vedere in offerta il Samsung Galaxy Watch 4 (44mm) in versione Bluetooth, e neanche troppo spesso. Amazon ci ha però insegnato a non sorprenderci più di nulla, quindi noi non possiamo far altro che registrare questa nuova promozione a sorpresa che farà felici tutti quelli che vogliono il massimo dal loro smartwatch.

Hai letto bene: 189 euro per il Galaxy Watch 4 da 44mm nella versione LTE, cioè quella che ti consente di ricevere chiamate e messaggi senza avere la necessità di collegare lo smartwatch al telefono. Una gran bella comodità, oggi a un prezzo piccolo. Per approfittarne, collegati alla pagina Amazon e aggiungi al carrello il prodotto senza indugiare oltre: l’offerta non durerà ancora a lungo.

L’ultimo regalo di Amazon per il Samsung Galaxy Watch 4 LTE (44mm)

Non usiamo a caso la parola regalo. Sai quanto costa oggi lo stesso dispositivo sul sito ufficiale di Samsung? 329 euro. Hai una calcolatrice a portata di mano per fare due conti? No? Allora li facciamo noi per te: con l’offerta Amazon risparmi 140 euro.

Se te lo stai domandando no, il Galaxy Watch 4 non è una versione obsoleta rispetto al nuovo Galaxy Watch 5: il design è rimasto lo stesso, le funzioni principali idem, stesso discorso per l’autonomia. Vale la pena spendere tanti soldi in più per la stessa versione del modello successivo? La nostra, se hai capito, è una semplice domanda retorica.

Corri a mettere in carrello il Galaxy Watch 4 LTE da 44mm per risparmiare 160 euro sul prezzo di listino (349 euro, ndr), grazie al maxi sconto del 46%. E se sei abbonato a Prime non paghi nulla nemmeno per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.