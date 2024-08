Samsung Galaxy Watch 4 Classic in OFFERTA: prezzo sotto i 200€

Samsung Galaxy Watch 4 Classic è uno smartwatch che, a questo prezzo promozionale, non puoi assolutamente perdere. Questo modello in particolare combina un design raffinato ed elegante con molteplici funzionalità esclusive: perfetto per soddisfare ogni tua esigenza. Inoltre, grazie ai suoi sensori avanzati e ad una batteria a lunga durata, è ideale per monitorare la salute e l’attività fisica per tutto il giorno.

Sii veloce perché oggi puoi ottenere Samsung Galaxy Watch 4 Classic ad un prezzo incredibile: acquistalo su Amazon a soli 194 euro, sfruttando uno sconto esclusivo del 10% che durerà ancora per pochissimo.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic torna in offerta

Samsung Galaxy Watch 4 Classic è costruito con materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile, garantendo una resistenza eccezionale. Funziona ottimamente anche come fitness tracker, consentendoti di monitorare in ogni momento i progressi compiuti con i tuoi allenamenti e vanta la presenza del GPS e del cardiofrequenzimetro.

Il sensore biometrico Samsung BioActive misura l’ECG e monitora la pressione arteriosa in tempo reale. Tutti i dati vengono visualizzati su un display con contrasti elevati e colori vivaci. Inoltre, questo smartwatch Samsung è dotato di connettività Bluetooth ed NFC.

Hai l’occasione di portare a casa il tuo nuovo Samsung Galaxy Watch 4 Classic ad un prezzo mai visto: approfitta della promozione in corso ed aggiungilo al carrello oggi stesso per riceverlo in un lampo e senza spese aggiuntive.