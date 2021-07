In queste ore è stato rivelato il prezzo di lancio dei Galaxy Watch 4 di casa Samsung; a svelarlo è il portale di Amazon Canada. La serie di wearable smart del costruttore sudcoreano non dovrebbe arrivare fino al prossimo mese, quando la compagnia terrà il suo consueto evento di metà anno, il Galaxy Unpacked.

Samsung Galaxy Watch 4: prezzi che partono dai 250 $

Diversi dettagli sugli smartwatch sono già trapelati in rete e siamo sicuri che Samsung non sia felice di ciò. Ora, Amazon Canada ha rivelato (per errore?) il costo dei suddetto gadget. Sebbene il negozio al dettaglio abbia prontamente rimosso i prezzi, questi sono già diventati di dominio pubblico. Secondo gli elenchi, la serie Galaxy Watch 4 sarà disponibile in quattro dimensioni: 40 mm, 42 mm, 44 mm e 46 mm. Il più piccolo da 40 mm avrà uno schermo da 1,19 pollici e avrà un prezzo di circa 309,85 dollari canadesi (~ USD 249) mentre la versione da 44 mm avente uno schermo da 1,36 pollici, sarà venduta per 346,82 dollari canadesi (~ USD 277).

L'elenco rivela anche alcune delle caratteristiche del Galaxy Watch 4 come l'analisi della composizione corporea, Advanced Sleep, V02 Max e il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue. Menziona anche NFC, GPS, Bluetooth e Wi-Fi. La versione da 40 mm avrà una capacità della batteria di 247 mAh.

Il Watch 4 Classic da 46 mm ha uno schermo da 1,36 pollici, una batteria da 361 mAh e ha un prezzo di 463,88 CAD (~ 371 USD). Ci sarà anche una versione da 42 mm del Galaxy Watch Classic e sarà venduta a 427.73 CAD (~$342). Entrambi i modelli classici avranno la solita ghiera girevole.

Un altro dettaglio importante che abbiamo notato è che il portale di e-commerce americano suggerisce che sono smartwatch aventi a bordo Wear OS, il che ci porta a pensare che il nuovo sistema operativo sviluppato congiuntamente da Google e Samsung manterrà il medesimo nome di BigG. Sorprendentemente, non si fa menzione della One UI Watch di Samsung. Non di meno, è emerso anche che gli orologi saranno disponibili il 27 agosto.

