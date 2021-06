Secondo quanto riferito, il nuovo Samsung W22 5G condividerà lo stesso design del Galaxy Z Fold 3. Ci sono indicazioni che il prossimo Galaxy W22 5G, disponibile solo in Cina, sia in realtà Galaxy Z Fold3. Un rapporto online recentemente avvistato ha evidenziato che Z Fold3 e W22 5G (SM-W2022) sarebbero identici in molti dettagli, con lievi modifiche dal punto di vista del design. È anche quasi sicuro che il nuovo modello cinese avrà funzionalità dual SIM per adattarsi al mercato locale.

Samsung Galaxy W22 5G: è il Galaxy Z Fold3 cinese? Più o meno

La mossa di Samsung relativa alla sua versione cinese del Galaxy Z Fold3 segue una tendenza visibile del produttore nel nominare diversamente i suoi flagship per il mercato locale. Negli ultimi anni infatti, questa è stata una pratica alquanto comune per il costruttore. Pensiamo al Galaxy Z Fold uscito come Galaxy W20 e allo Z Fold2 svelato come W21 in Cina.

Quando finalmente il W22 approderà sul territorio asiatico, ci aspettiamo che venga fornito esclusivamente da China Telecom. Non è stato divulgato molto sul W22, ma sappiamo che disporrà di un'unica colorazione nera e che avrà 512 GB di memoria interna.

Il Samsung Galaxy Z Fold3 dovrebbe diventare ufficiale nell'agosto 2021 ed è improbabile che il W22 5G venga presentato prima di allora. Non si sa ancora molto sul possibile prezzo del W22 5G, poiché ciò che è là fuori si basa solo su mere speculazioni e indiscrezioni emerse sul web. Tuttavia, possiamo essere certi che il W22 avrà un prezzo superiore a CNY 20.000 (circa$ 3.000), ovvero lo stesso importo a cui il W21 viene venduto in Cina.

Samsung deve ancora rilasciare alcuna dichiarazione pubblica che confuti o riconosca la notizia, alimentando ulteriormente le speculazioni a riguardo. Le prossime settimane stabiliranno comunque l'autenticità delle segnalazioni relative al Samsung Galaxy W22.

Samsung

Smartphone