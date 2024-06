Samsung Galaxy Tab S9 FE: il tablet da comprare OGGI è in offerta su Amazon (-11%)

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente incredibile, degna di nota: il potentissimo tablet di fascia media del colosso sudcoreano, il Samsung Galaxy Tab S9 FE, nella sua iterazione italiana color “Graphite”, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e con il caricabatterie in omaggio in confezione, costa soltanto 489,00€ al posto di 549,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Considerate che si tratta di un risparmio altissimo per un terminale del genere, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design minimal ed elegante.

Si tratta di un tablet di fascia media dotato di uno schermo da 10,9 pollici TFT LCD PLS, con modem Wi-Fi al seguito, batteria da 8000 mAh, processore Samsung Eyxnos 1380, Android 13 e certificazione IP68. Cosa aspettate a farlo vostro? Con un prezzo così basso è da prendere al volo.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: intanto vi dobbiamo segnalare che la confezione contiene il caricabatterie USB Type-C dotato di tecnologie Fast Charging da 25W, perfetto per ricaricare in mobilità il vostro device. Ha un design colorato ed elegante, minimal al punto giusto, ed è costruito con materiali di pregio. La S Pen, la penna capacitiva di nuova generazione, è inclusa nella scatola del prodotto e la potrete utilizzare per disegnare, prendere appunti, scrivere, studiare e molto altro ancora. C’è uno schermo ampio e luminoso da oltre 10 pollici e presenta anche la Vision Booster, una modalità che vi consentirà di avere una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Il refresh rate da 90 Hz assicura contenuti fluidi e realistici: potrete guardare serie TV, potrete navigare o editare i video in modo fluido senza problemi. Dulcis in fundo, con la batteria da 8000 mAh potrete utilizzare il tablet per ore ed ore senza dover mai passare da una presa di corrente.

Samsung Galaxy Tab S9 FE costa soltanto 489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza paragoni e senza rivali.