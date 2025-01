Samsung Galaxy Tab S9 FE: a questo prezzo è il tablet di fascia media da scegliere

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è protagonista di una nuova offerta su Amazon diventando il tablet Android da prendere nella fascia media del mercato. Con la promozione in corso, infatti, è ora possibile acquistare il tablet di Samsung al prezzo scontato di 349 euro.

Per gli utenti abilitati agli acquisti a rate, il tablet è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Il tablet è venduto e spedito direttamente da Amazon.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: un ottimo tablet ora al prezzo giusto

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S9 FE comprende un display LCD da 10,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il SoC Exynos 1380 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 8.000 mAh.

Il tablet è dotato del sistema operativo Android 14 (con Android 15 in arrivo) che viene personalizzato dalla One UI. Da segnalare anche il supporto Wi-Fi oltre alla certificazione IP68 e a un sensore di impronte digitali laterale. In confezione è inclusa la S-Pen.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE al prezzo scontato di 349 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.