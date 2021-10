Samsung Galaxy Tab S8 Ultra subirà il fascino del notch?

Entro la fine di quest'anno, Samsung dovrebbe ufficializzare 3 nuovi tablet di fascia alta: oltre a Galaxy Tab S8 ed S8 Plus, il colosso sudcoreano avrebbe intenzione di dare spazio anche al modello Galaxy Tab S8 Ultra che dovrebbe distinguersi dai fratelli “minori” per effetto di una precisa caratteristica.

Cresce l'attesa per Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Il modello “Ultra”, come suggerisce il nome, potrà vantare le specifiche tecniche migliori fra le unità della gamma. Il sito 91mobiles, in collaborazione con Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), ha condiviso nuovi render CAD 5K che ci aiutano ad immaginare l'impatto estetico di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra:

Come si può notare, sul dispositivo dovrebbe fare il suo esordio un piccolo notch. Ad esso non sarebbe collegata alcuna caratteristica in particolare: servirebbe esclusivamente per installare la fotocamera frontale. Le cornici che racchiudono il display, a quanto sembra, potrebbero essere decisamente sottili e quindi la soluzione della “tacca” sarebbe irrinunciabile in virtù della selfie camera.

Il terminale potrebbe fare affidamento su uno schermo da 14,6 pollici, a differenza dei pannelli da 11 pollici e 12,4 pollici scelti per le altre due versioni. I render suggeriscono la presenza di 2 fotocamere posteriori con disposizione verticale, al di sotto di cui troverebbe collocazione la striscia magnetica per la S Pen. Sul Samsung Galaxy Tab S8 Ultra risponderebbero all'appello anche 4 altoparlanti e la porta USB type C, pur dovendo rilevare l'assenza del jack per le cuffie.