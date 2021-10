Samsung Galaxy Tab S8: bellissimo negli ultimi ed accattivanti render

La futura gamma di tablet a marchio Samsung, ossia Galaxy Tab S8 ed S8 Ultra, dovrebbe essere ufficializzata nei primi mesi del 2022. Normale dunque che, in attesa della presentazione da parte dell'azienda sudcoreana, trapelino interessanti anticipazioni circa le caratteristiche tecniche ed estetiche dei due dispositivi.

Cresce l'attesa per Samsung Galaxy Tab S8

In questa circostanza ci soffermeremo sul modello standard, mettendo per un attimo da parte il fratello maggiore. Il popolare leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), in stretta collaborazione con Zouton.com, ha condiviso i render CAD 3D del prossimo Samsung Galaxy Tab S8, rivelando alcune tra le potenziali specifiche hardware e costruttive del device.

Dimensioni pari a 253,75 x 165,30 x 6,24 mm. Nella zona frontale troverebbe spazio un display racchiuso all'interno di cornici molto sottili: un pannello LCD IPS da 11 pollici, con risoluzione pari a 1600 x 2560 pixel e frequenza d'aggiornamento a 120Hz. La fotocamera frontale verrebbe collocata al centro della cornice destra.

Sul retro sarebbero implementati il modulo verticale della doppia fotocamera e la striscia magnetica tramite cui fissare e ricaricare la S Pen. Viene poi chiamato in causa il processore Qualcomm Snapdragon 888, assistito da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Spazio per il lettore delle impronte digitali lungo il profilo destro, utile anche per l'accensione del terminale, al fianco dei tasti per la regolazione del volume. A bordo del tablet potrebbe esserci una batteria da 8.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 45 W.

Infine, Samsung Galaxy Tab S8 verrebbe dotato di ingresso USB Type-C nella parte inferiore, affiancato da due griglie per gli altoparlanti che ritroveremmo anche nella zona superiore, insieme al microfono secondario.