Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: il notch c'è, il notch non c'è

Nonostante abbia preso in giro il notch del display quando è apparso per la prima volta sull'iPhone X, l'opinione di Samsung sulla fantomatica tacca sembra essere passata da un estremo all'altro poiché la società ora pensa che questo elemento non sia così male nemmeno su un prodotto come un tablet. Individuata da 91Mobiles, l'immagine sotto allegata è apparsa brevemente su una pagina di supporto Samsung per Bixby e mostra il design del prossimo Galaxy Tab S8 Ultra, il prossimo tablet Android di punta dell'azienda. In passato sono già apparse delle tacche sugli smartphone Samsung, ma questo è il primo tablet premium dell'azienda a presentarne una.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: l'immagine trapelata svela tutto

Il piccolo ritaglio si trova nella parte superiore del display quando è in orientamento orizzontale e si dice che ospiti al suo interno due fotocamere selfie da 12 megapixel, con il secondo sensore potenzialmente ultrawide per i selfie (o videochiamate) di gruppo. Presumibilmente o Samsung ha dato la priorità alle cornici ultrasottili che non forniscono spazio sufficiente per ospitare le fotocamere, oppure l'azienda ha scelto di posizionarle in modo prominente in una tacca per dare un elemento distintivo al tablet in questione.

Per coincidenza, gli schermi con intagli ricordano vagamente i display degli ultimi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di Apple, tranne per il fatto che il notch rimane sempre nella parte superiore dello schermo sui computer di Cupertino, mentre su un tablet il notch cambierà posizione a seconda sull'orientamento tenuto.

Apple ha lavorato sodo per ridurre le dimensioni della tacca sui successivi modelli di smartphone e si dice che dovrebbe sostituirla completamente nell'iPhone 14 Pro. Per quanto riguarda i tablet della mela, l'azienda ha completamente evitato di inserire questo elemento sui suoi modelli di iPad Pro, celando i sensori della fotocamera nella cornice. Per i dispositivi dove non ha potuto fare lo stesso con i sensori Face ID, ha optato per un Touch ID nella pulsante di accensione, come abbiamo visto su iPad Air 4 e iPad Mini 6.

Tornando al Galaxy Tab S8 Ultra, si dice che disporrà di un display OLED da 14,6 pollici con un sensore di impronte digitali sotto lo schermo, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2.960 x 1.848. Il tablet Android dovrebbe inoltre avere fino a 16 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio di archiviazione, supporto per lo stilo S Pen e supporto 5G opzionale.