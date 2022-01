Amazon svela (in anticipo) i Samsung Galaxy Tab S8

Non c'è modo diverso per dirlo, ma ultimamente Samsung ha fatto un lavoro terribile nel mantenere nascosti i suoi prodotti in arrivo prima della loro presentazione ufficiale. Il Galaxy S21 FE è trapelato in lungo e in largo prima della sua presentazione avvenuta agli inizi di questo mese e ora sappiamo già tutto su S22 e sui tablet Tab S8 da settimane. Come se non bastasse, Amazon Italia si è portata avanti e ha mostrato (probabilmente per errore) la prossima serie di tablet di punta del colosso sudcoreano, con tanto di opzioni di colore disponibili, scheda tecnica e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Tab S8: ha ancora senso una presentazione ufficiale?

Tutte e tre le varianti di Galaxy Tab S8 con diverse opzioni di connettività, archiviazione e colore sono ora elencate su Amazon Italia. Evidentemente i prodotti non sono ancora disponibili per l'acquisto, ma le landing page includono foto oltre a specifiche dettagliate. Possiamo solo immaginare che l'azienda si stia preparando a rilasciare la serie Tab S8 in Europa molto presto e Amazon ha preso al volo la notizia.

La serie Galaxy Tab S8 è stata avvistata nelle versioni “solo Wi-Fi” e “Wi-Fi+5G”, con 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione integrato, in tre colorazioni: argento, oro rosa e grigio.

Ogni variante è accompagnata da una S Pen e da una scheda tecnica che conferma le dimensioni del display, la capacità della batteria, i dettagli della camera e altro ancora. Inutile dire che se avete seguito i rumor della serie Tab S8 usciti fino ad oggi, questi elenchi non riveleranno nulla di nuovo.

Samsung ha dotato il trio Galaxy Tab S8 del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le dimensioni del display vanno da 11 a 14,6 pollici e il modello Ultra sarà l'unico a disporre di una doppia configurazione della fotocamera selfie. Tutte e tre le varianti eseguono Android 12 out of the box.