Samsung Galaxy Tab S8: spunta il comunicato stampa

I prossimi smartphone e tablet di punta di Samsung sono stati oggetto di molte indiscrezioni e con l'evento di lancio a poche ore di distanza, c'è una nuova fuga di notizie relativa al prossimo tablet Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8: cosa (non) sappiamo?

Il comunicato stampa ufficiale della serie Galaxy Tab S8 è trapelato dal noto informatore Evan Blass prima del lancio ufficiale il 9 febbraio. Sostanzialmente conferma ciò che i leak hanno rivelato finora in termini di caratteristiche e specifiche.

È stato confermato che questa volta Samsung lancerà tre modelli, incluso un Tab S8 Ultra più grande. Tutti i modelli saranno alimentati dal chipset di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Per quanto riguarda la memoria, i dispositivi partiranno con 8 GB di RAM e arriveranno fino a 16 GB di RAM mentre l'opzione di archiviazione partirà da 128 GB e salirà fino a 512 GB. Ci sarà anche uno slot per schede microSD capace di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Venendo al comparto fotografico, ci sarà una configurazione a doppia lente sul retro composta da un sensore primario da 13 megapixel e un'ottica ultrawide da 6 megapixel insieme a un flash. Ci sarà uno snapper frontale da 12 megapixel mentre il modello Ultra avrà due snapper selfie alloggiate all'interno di un notch.

Il Samsung Galaxy Tab S8 avrà un display TFT LTPS da 11 pollici con una risoluzione dello schermo di 2500 x 1600 pixel mentre il modello Plus avrà uno schermo AMOLED da 12,4 pollici che offre una risoluzione dello schermo di 2800 x 1752 pixel. Il Galaxy S8 Ultra sarà dotato di un display AMOLED da 14,6 pollici con una risoluzione di 2960 x 1848 pixel e tutti e tre supportano una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

È interessante notare che il Tab S8 ha un sensore di impronte digitali montato lateralmente mentre gli altri due modelli sono dotati di un fingerprint posto sotto lo schermo. I modelli Plus e Ultra riceveranno anche un nuovo stilo S Pen con una latenza di soli 2,8 ms, un miglioramento significativo rispetto alla latenza di 9 ms vista nell'accessorio che veniva venduto con il Tab S7.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra saranno alimentati rispettivamente da una batteria da 8.000 mAh, 10.090 mAh e 11.200 mAh e tutti supporteranno la tecnologia di ricarica rapida da 45 W. I preordini per i dispositivi inizieranno dal 9 febbraio e verranno rilasciati in mercati selezionati a partire dal 25 febbraio.