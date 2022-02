Samsung Galaxy Tab S8: eccolo nelle nuove immagini promozionali

Le immagini promozionali del Galaxy Tab S8 mostrano lo stand con cavalletto, la custodia per tastiera e la S Pen. Sappiamo che la serie di tablet di punta dell'OEM sudcoreano arriverà il 9 febbraio e adesso possiamo dare un'occhiata a tutto ciò che fornirà la compagnia con il dispositivo di punta.

Samsung Galaxy Tab S8: senza segreti, sappiamo tutto di lui

L'ultimo lotto di materiali promozionali per Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra è emerso sul web per gentile concessione di Evan Blass e rivela alcuni accessori, le opzioni di colore dei tablet e alcune funzionalità.

Sappiamo che ci sarà una differenza di dimsnioni tra il Galaxy Tab S8 da 11 pollici, il Tab S8+ da 12,7 pollici (alcune fonti affermano 12,4 pollici) e il Tab S8 Ultra da 14,6 pollici.

Possiamo vedere il modello di punta con Photoshop aperto, una S Pen in mano e Galaxy S22 Ultra (tagliato nell'immagine) come display complementare.

Ecco alcune promozioni, che mostrano l'intero ecosistema Galaxy, inclusi Galaxy Tab S8, S22, Galaxy Watch4 e Buds2 e Galaxy S22 Ultra.

Possiamo vedere anche tutte le opzioni di colore per i tablet: rosa, argento e nero, tutti caratterizzati dal riconoscibile design della striscia posteriore nera, che ospita la l'alloggiamento magnetico per la S Pen e la cornice della fotocamera.

La serie Tab S8 sarà disponibile con una cover del libro e con una custodia avente una tastiera con touchpad integrato. Ora saremo in grado di vedere una custodia in grado di sostenere magneticamente il Galaxy Tab S8 in posizione verticale e una con un cavalletto incorporato. Qualunque sia la custodia o il tablet che comprerete, la S Pen verrà fornita nella confezione.