Samsung Galaxy Tab S8 si mostra dal vivo (FOTO)

Emergono in rete le prime immagini dal vivo dei nuovi tablet della famiglia Galaxy Tab S8 di Samsung. Scopriamo cosa è trapelato.

Samsung Galaxy Tab S8: tutto quello che sappiamo ad oggi

La serie Galaxy Tab S8 dovrebbe debuttare a breve. Il trio di tablet premium è apparso in carne e ossa per la prima volta, insieme alla variante più economica avente un processore Exynos 850 e nome in codice SM-T270.

La gamma Tab S8 di Samsung è ampiamente trapelate nel web negli ultimi mesi. La società dovrebbe mostrare presto i device premium e l'ultima perdita ha ora fornito immagini dal vivo dei modelli Ultra, Plus e standard.

Purtroppo, però, è essenziale sottolineare che le fotografie del Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra mostrano solo i display dei tablet e poco altro.

L'ultima serie di immagini mostra il design posteriore dell'SM-T270, ma al momento non è noto come verrà alimentato quel dispositivo. La voce in giro indica che sarà alimentato da un Exynos 850, è lo stesso chipset del Galaxy A21s, quindi è quasi scuro che l'SM-T270 arriverà sul mercato come un tablet economico.

I rapporti indicano che la serie Galaxy Tab S8 potrebbe fare il suo debutto insieme alla serie Galaxy S22. Sono previsti display AMOLED a 120 Hz, insieme a processori di punta come lo Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, a seconda delle varianti regionali.

Non di meno, il modello super premium, Ultra, potrebbe sfidare apertamente iPad Pro M1 di Apple, grazie anche alla sua interfaccia speciale Dex pensata per espandere la produttività in giro. Staremo a vedere.