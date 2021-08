Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra potrebbero essere dotati del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 898 ancora da annunciare.

Samsung Galaxy Tab S8 Series: facciamo il punto

A maggio, una massiccia fuga di notizie aveva rivelato le specifiche chiave dei futuri tablet dell'OEM sudcoreano; stiamo parlando, ovviamente, del Galaxy Tab S8, del Galaxy Tab S8+ e del Galaxy Tab S8 Ultra. Tuttavia, non è mai stato rivelato il processore di bordo presente sotto il trio di device.

Una nuova perdita rivela che i prossimi terminali di punta della serie Tab S saranno dotati del chip Snapdragon più potente della compagnia americana.

All Snapdragon 898, Not Exynos2200 https://t.co/0mnJ95hNvT — Ice universe (@UniverseIce) August 19, 2021

Secondo il noto tipster Ice Universe, il trio Tab S8 presenterà la piattaforma mobile Snapdragon 898, che non è stata ancora annunciata. Ciò indica che la serie Tab S8 potrebbe non essere lanciata quest'anno. L'informatore ha anche affermato che la gamma di tablet non includerà il chip Exynos 2200.

Un recente rapporto ha affermato che il Galaxy Tab S8+ ospiterà una batteria da 10.090 mAh, mentre l'iterazione Ultra otterrà una cella energetica più grande da ben 11.500 mAh. Probabilmente, il modello standard potrebbe essere dotato di una batteria da 8.000 mAh. L'informatore ha anche affermato che il trio supporterà la fast charge cablata da 45 W.

Le informazioni trapelate apparse a maggio hanno rivelato che il Tab S8 Ultra avrà uno schermo OLED 120Hz da 14,6 pollici, una doppia fotocamera frontale da 8 megapixel + 5 megapixel, fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Il modello Plus invece, disporrà di uno schermo OLED 120Hz da 12,4 pollici, di una snapper selfie da 8 Mpx, di 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Il Tab S8 vanilla vanterà uno schermo TFT 120Hz da 11 pollici, una selfiecam da 8 megapixel, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

I tre tablet dovrebbero offrire funzionalità premium come il sistema a doppia lente da 13 megapixel + 5 megapixel con flash, quattro speaker stereo e supporto alla S Pen. La gamma Tab S8 dovrebbe essere lanciata all'inizio del prossimo anno.

Samsung

Tablet