Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: resistente è dire poco!

Il nuovo tablet premium di casa Samsung, il Galaxy Tab S8 Ultra, è appena uscito senza danni dallo stress test e dalle torture di JerryRigEverything.

Le prove dell'uomo hanno messo a dura prova il tablet dell'OEM cinese ma il dispositivo non si è piegato sotto il peso più eccessivo dei bend test e il suo grande display da 14,6″ ha retto a tutte le sollecitazioni. Di fatto, dopo tutte le forzature e altro, il device è risultato illeso. Un risultato più che ottimale.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: un mostro di resistenza

Sappiamo che lo schermo Super AMOLED del Galaxy Tab S8 Ultra è semplicemente unico: adesso scopriamo che è anche super resistente. Ha resistito fino al livello 6 sulla scala di durezza Mohs. Il lettore per le impronte digitali posto sotto il display funzionava perfettamente anche dopo i graffi ottenuti con i plettri minerali. Scopriamo che il resto del dvice (frame e back cover) sono in metallo.

Non di meno, il bend test ha visto molti altri modelli piegarsi in due come grissini (pensiamo al OnePlus 10 Pro). Questo prodotto invece, si conferma essere un campione sotto tutti i fronti e ha mostrato flessioni minime, mantenendo la sua rigidità. Se pensate che è un gadget così sottile e così grande… è semplicemente pazzesco.

Per concludere, la valutazione ottiimale del Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un punto a favore per questo magnifico tablet tuttofare dell'OEM sudcoreano. Curiosamente, c'è anche la S Pen che conferisce al device un ulteriore elemento premium e lo rende un device perfetto per la produttività.

Ha un hardware di punta, degno del super flagship S22 Ultra. È stato uno dei primi – se non il primo – tablet Android a presentare il supporto per Lumafusion e permette alle app Adobe di funzionare alla grande, soprattutto in combinata con i telefoni di punta appena rilasciati. Se cercate un articolo per la multimedialità e che possa sostituire il vostro laptop, Tab S8 Ultra è ciò che fa per voi.