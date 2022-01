Samsung Galaxy Tab S8: ecco quanto costerà da noi

Sono emerse in queste ore le ultime indiscrezioni relative ai prezzi dei modelli facenti parte della serie Galaxy Tab S8 di Samsung; ecco cosa è emerso.

Samsung Galaxy Tab S8: tutti i dettagli

Un rapporto di Apppauls afferma di conoscere i prezzi e le configurazioni dell'intera gamma Galaxy Tab S8 di Samsung. Il portale di GSMArena ha racchiuso tutti i prezzi in una tabella inserita di seguito. Gli unici dispositivi che non sono inclusi nel rapporto sono i modelli super premium della serie aventi 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Il Galaxy Tab S8 e il Galaxy Tab S8+ saranno disponibili nelle opzioni Grey, Silver e Pink Gold. Nel frattempo, si dice che la variante Ultra arriverà in grigio, con possibili opzioni di colore extra per il modello di punta di Samsung di fascia alta.

Secondo i rapporti precedenti, il Tab S8 avrà uno schermo da 11 pollici, il Tab S8+ – uno schermo da 12,4 pollici e il Galaxy Tab S8 Ultra avrà un enorme schermo da 14,6 pollici. Quest'ultimo avrà una tacca nel display così da ospitare due fotocamere frontali che saranno in grado, secondo le indiscrezioni, di simulare l'effetto “Center Stage” visto sull'iPad di Apple.

Tutti e tre dovrebbero contenere il chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e l'Ultra avrà un'enorme batteria da 11.200 mAh. La doppia fotocamera sul retro dell'Ultra sarà composta da una fotocamera principale da 13 MP e una ultrawide da 6 MP. In poche parole, la versione super premium dovrebbe essere in grado di rivaleggiar con l'iPad Pro della mela in tutto e per tutto. Staremo a vedere.