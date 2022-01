Samsung Galaxy Tab S8: brutta sorpresa per la S Pen

Come molti di voi sapranno, Samsung sta sviluppando una nuova serie di tablet di punta composta da tre modelli principali e una variante Lite. La prossima serie Galaxy Tab S8 succederà al duo di ammiraglie Tab S7 e il modello base della line-up sembra essere passato attraverso la FCC all'inizio di questa settimana. I documenti FCC includono dettagli sulla S Pen correlata.

Samsung Galaxy Tab S8: una S Pen… vecchia?

Non sorprende che la gamma Galaxy Tab S8 supporti la S Pen. Questo dispositivo di input è l'abbinamento perfetto per un tablet di fascia alta e i nuovi prodotti della compagnia sono esattamente questo. Per quanto riguarda il modello esatto della S Pen, sappiamo che il tablet sarà accoppiato dalla stessa S Pen fornita con il Galaxy Tab S7 avente numero di modello EJ-PT870, come da documenti FCC.

Tuttavia, l'esperienza con la S Pen potrebbe ancora migliorare. La S Pen per Tab S8 potrebbe non apportare molte modifiche, ma l'esperienza utente potrebbe ancora migliorare. O meglio, noi ci speriamo.

In effetti, la maggior parte dei miglioramenti apportati nel tempo all'esperienza con la S Pen (come i tempi di risposta inferiori, giusto per citarne uno) derivano dagli update del software apportati da Samsung al digitalizzatore e ad altri componenti del display anziché al dispositivo di input stesso.

Vale anche la pena notare che, finora, solo il modello Galaxy Tab S8 di base (Wi-Fi e 5G) sembra aver raggiunto la FCC, quindi non c'è ancora alcuna garanzia che il modello Tab S8 Ultra condivida la stessa penna capacitiva. Di fatto, potremmo avere una nuova stilo o potremmo altresì vedere la compatibilità con una S Pen Pro. Staremo a vedere.

Altri recenti documenti normativi hanno rivelato i tablet in foto reali e le loro cornici del display sembrano più sottili del previsto.