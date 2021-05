Samsung Galaxy Tab S7 + Lite supporterà la ricarica rapida da 44,5 W, ma verrà commercializzato con un caricabatterie da 15 W.

Samsung Galaxy Tab S7+ Lite: cosa sappiamo?

Il prossimo tablet low cost di casa Samsung è stato recentemente svelato da diversi leaks trapelati in rete. Si chiamerà “Galaxy S7 + Lite”. Inoltre, conosciamo il design di questo tablet, grazie ai rendering pubblicati sul web. Non di meno, sono pubbliche anche le sue specifiche tecniche e la velocità con cui si ricaricherà il device.

Si dice che il Samsung Galaxy Tab S7 + Lite sia disponibile nelle varianti solo WiFi, 4G LTE e 5G. Queste versioni porteranno rispettivamente i numeri di modello SM-T730, SM-T735 e SM-T736B (SM-T736N).

I primi due modelli (solo WiFi e 4G LTE) sono stati ora certificati dall’ente cinese 3C. Secondo le loro certificazioni, queste due varianti del Galaxy Tab S7 + Lite supporteranno la ricarica rapida da 44,5 W.

Tuttavia, il gigante tecnologico sudcoreano metterà in bundle solo un caricabatterie da 15 W nella confezione, almeno in Cina. Pertanto, i clienti interessati dovranno spendere denaro extra per usufruire della massima velocità di ricarica di cui gode il tablet.

Secondo i rapporti precedenti, il terminale sfoggerà un display da 12,4 pollici con supporto per S Pen. Lo stilo può essere fissato magneticamente al retro del tablet, proprio come sui modelli top di gamma dello scorso anno, i Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 +.

Inoltre, questo nuovo prodotto sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 750G accoppiato con 4 GB / 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il software, eseguirà Android 11 ma la versione esatta della One UI è ancora un mistero. Tuttavia, dovrebbe supportare Galaxy Continuity, una funzionalità che trasforma un tablet Galaxy in uno schermo secondario per uno smartphone Galaxy.

Ultimo ma non meno importante, si dice che il device verrà lanciato a giugno in quattro colorazioni (nero, argento, rosa, verde).

